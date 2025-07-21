«Меня ругают несколько маргиналов». Российский политолог ответил на призывы наказать его за участие в форуме с Алиевым

Политолог Марков назвал маргиналами раскритиковавших его военкоров

Российские военные блогеры призвали наказать известного политолога Сергея Маркова, который похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме в Шуше. Его обвинили в чрезмерной поддержке иностранного лидера на фоне ряда заявлений политика, повысивших градус в отношениях Москвы и Баку, и призвали признать иноагентом. В ответ Марков назвал своих критиков маргиналами и заявил, что на протяжении более четверти века является патриотом России и сторонником российского лидера Владимира Путина.

Алиев открыто поддержал Украину, Марков назвал его мудрым руководителем

III Шушинский глобальный медиафорум на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» начался в минувшую субботу, 19 июля, в Ханкенди (бывший Степанакерт). В его работе приняли участие в том числе Алиев и Марков. Азербайджанский лидер призвал обсуждать в рамках дискуссий «не только вопросы, касающиеся повестки дня медиасообщества, но и темы, имеющие отношение к глобальной повестке».

Алиев высказался о конфликте на Украине и призвал страну «не соглашаться на оккупацию». Также он принял от украинской журналистки шевроны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попросил «продолжать так же». Кроме того, глава республики пригрозил России судом из-за крушения самолета AZAL и потребовал компенсаций.

Марков назвал этот форум уникальной возможность услышать мнение Алиева и пообщаться с коллегами из разных стран, а также дал хвалебный комментарий в адрес азербайджанского лидера.

Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне и полностью установили контроль, освободили территорию Карабаха. У него многие лидеры хотели бы узнать, в чем секрет победы? Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель Сергей Марков политолог

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Военблогеры обрушились с критикой на Маркова

Слова политолога вызвали негодование у ряда российских военных блогеров на фоне напряженности в отношениях Москвы и Баку. Так, писатель Роман Антоновский призвал объявить Маркова иноагентом. «Пора признать, что российские пантюркисты, панисламисты и ордынцы — такие же иноагенты, как прозападные либералы», — заявил он.

Основатель Telegram-канала Alex Parker Returns назвал медиафорум антироссийским шабашем, а Маркова обвинил в отрабатывании денег азербайджанцев. «Быть заискивающей подстилкой у чурки самый мерзкий коллаборационизм из возможных. Это какой-то позор!» — написал он.

Военкор Александр Коц назвал мерзким выступление Маркова и отметил, что в его речи присутствовал «чисто азербайджанский нарратив». По словам военкора, словосочетание «страна-победитель» «по поводу и без используется во всех азербайджанских СМИ как элемент нацбилдинга».

Избитые в мясо граждане России смотрят на политолога Маркова сквозь решетку как на детское недоразумение, пока тот восхищенно смотрит на Алиева, получающего от украинской журналистки шевроны ВСУ Александр Коц военный корреспондент

Автор канала Zergulio Сергей Колясников также отметил, что пока политолог «рассыпается» в комплиментах Алиеву, «в азербайджанских застенках сидят наши журналисты, взятые в заложники». Кроме того, он назвал политику республики русофобской.

Марков назвал критикующих его маргиналами

Политолог ответил на призывы военблогеров наказать его. Он заявил, что его раскритиковали маргиналы и враги России. При этом себя Марков назвал патриотом и сторонником Путина.

До меня дошли слухи, что меня ругают несколько маргиналов Сергей Марков политолог

По его словам, он «не просто сторонник Путина, а один из самых ярких и прямых и убедительных сторонников Путина». «Все это знают», — заверил Марков. Также он заявил, что во время выступлений на международных форумах отстаивает интересы России, поэтому «враги страны» не хотят его участия в подобных мероприятиях. В связи с чем Марков призвал не мешать ему во благо страны.

«И еще раз прямо: если кто-то сильно ругает политолога Сергея Маркова — то он действует в интересах врагов России и врагов Путина. Кто-то по глупости, кто-то сознательно, кто-то за деньги», — заключил Марков.