Портрет основателя ЧВК «Вагнер» заметили на выставке в российском городе

Портрет основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина заметили на выставке в Петербурге

Портрет основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина заметили на выставке «Краски жизни» в галерее матери бизнесмена Виолетты Пригожиной в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным городского издания, большое изображение с бизнесменом было помещено в центре зала. В частной галерее также были размещены работы других художников с российскими военнослужащими.

Мать Пригожина рассказала, что в Петербурге это единственная выставка, посвященная бойцам спецоперации. Она поделилась, что портреты Пригожина ей прислали художники сами.

На мероприятии по случаю открытия также побывал режиссер Александр Сокуров. Для него провели отдельную экскурсию.

До этого сообщалось, что бывший вагнеровец с позывным Гост Юнгер попал в «Вагнер» из колонии и во время собеседования имел личный разговор с Пригожиным.