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19:12, 21 июля 2025Ценности

Раскрыты детали следствия по делу изувеченной украинской модели в Дубае

Показания изувеченной в Дубае украинской модели Ковальчук были сфальсифицированы
Мария Винар
Мария Ковальчук

Мария Ковальчук. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли изувеченной в Дубае, раскрыла детали следствия по ее делу. Соответствующее интервью опубликовала российская журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.

Анна рассказала, что в эту же ночь, когда ее дочь обнаружили в больнице, полиция допрашивала участников вечеринки. Она подчеркнула, что девушка находилась без сознания и не могла общаться с правоохранительными органами. По результатам допроса на молодых людей завели дело. Однако, по словам Ковальчук, показания ее дочери, которые она дала после того как пришла в сознание, были сфальсифицированы.

Кроме того, женщина заявила, что сотрудники спецслужбы Дубая CID сначала предлагали семье помощь, но потом спустя время они написали ей, что никто на ее дочь не покушался и никто не желал ей зла. По их словам, девушка сбросилась с восьмого этажа из-за сильного алкогольного опьянения. При этом в полицейских отчетах указано, что в ее крови не было следов спиртных напитков и наркотических веществ.

Ранее Мария Ковальчук раскрыла личности нападавших. Выяснилось, что на вечеринке в номере присутствовал 19-летний сын владельца франшизы сети пекарен Cinnabon в России Олега Папазова Артем и 19-летняя блогерша и предпринимательница Александра Мерцалова. Вдобавок модель упомянула 16-летнюю уроженку Украины Милену Долганову, а также 21-летнего Максима Крашенинникова и 29-летнего Александра Лаптинского из Белоруссии.

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