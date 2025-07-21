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08:34, 21 июля 2025Мир

Стало известно о масштабной кибератаке на ведомства США

WP: Хакеры кибератаковали ведомства США, воспользовавшись уязвимостью Microsoft
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Хакеры совершили масштабную кибератаку на правительственные ведомства США, воспользовавшись серьезной уязвимостью в программе SharePoint компании Microsoft. Об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на западных чиновников и частных исследователей.

«Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней», — пишет издание.

Также уточняется, что США, а также ее партнеры из Канады и Австралии уже запустили расследования по вопросу взлома. При этом точные цели и личности злоумышленников до сих пор не установлены.

Ранее хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили опубликовать письма, украденные у окружения президента США Дональда Трампа.

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