Тело российского путешественника достали с глубины пяти метров в Крыму

Mash: Тело путешественника Билицкого достали из воды у мыса Фиолент

Тело российского экстремала и путешественника Кирилла Билицкого достали с глубины пяти метров в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Уточняется, что мужчину без признаков жизни нашли в воде у мыса Фиолент в Севастополе. Причина его кончины пока неизвестна.

По данным источника, Билицкий жил в Крыму около трех лет. Он посетил десятки стран, покорил горные вершины и даже прыгал с Ниагарского водопада.

Ранее сообщалось, что австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер потерял контроль над парапланом во время полета у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Мужчина упал в бассейн местного отеля, спасти его не удалось.

