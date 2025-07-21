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14:46, 21 июля 2025Путешествия

Тело российского путешественника достали с глубины пяти метров в Крыму

Mash: Тело путешественника Билицкого достали из воды у мыса Фиолент
Алина Черненко

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

Тело российского экстремала и путешественника Кирилла Билицкого достали с глубины пяти метров в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Уточняется, что мужчину без признаков жизни нашли в воде у мыса Фиолент в Севастополе. Причина его кончины пока неизвестна.

По данным источника, Билицкий жил в Крыму около трех лет. Он посетил десятки стран, покорил горные вершины и даже прыгал с Ниагарского водопада.

Ранее сообщалось, что австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер потерял контроль над парапланом во время полета у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. Мужчина упал в бассейн местного отеля, спасти его не удалось.

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