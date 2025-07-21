RT: В G7 обеспокоились из-за обысков и задержания детективов НАБУ

Послы стран «Большой семерки» (G7) заявили, что серьезно обеспокоены из-за обысков и задержания детективов антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает RT.

Сотрудников ведомства подозревают в государственной измене, коррупции в интересах олигархов и предполагаемой торговле с Россией.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в НАБУ рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».