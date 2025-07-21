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22:07, 21 июля 2025Мир

В G7 обеспокоились из-за обысков и задержания детективов НАБУ

RT: В G7 обеспокоились из-за обысков и задержания детективов НАБУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Послы стран «Большой семерки» (G7) заявили, что серьезно обеспокоены из-за обысков и задержания детективов антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает RT.

Сотрудников ведомства подозревают в государственной измене, коррупции в интересах олигархов и предполагаемой торговле с Россией.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) после обысков в НАБУ рассказала о задержании сотрудника центрального аппарата бюро, который якобы шпионил в пользу России. Отмечается, что сотрудник центрального аппарата НАБУ задержан в Киеве. В СБУ уточнили, что он работал «в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российских спецслужб».

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