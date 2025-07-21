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17:06, 21 июля 2025Россия

В Госдуме заявили об угрозе утраты влияния России к югу от Северного Кавказа

Депутат Затулин: России угрожает утрата влияния к югу от Северного Кавказа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Россия стоит перед угрозой утраты влияния к югу от Северного Кавказа. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, чьи слова приводит RTVI.

Так он прокомментировал сложный период в отношениях России и Азербайджана. По его мнению, нужно перестать строить иллюзии относительно союзнических отношений и стратегического партнерства с Баку при действующем премьере Николе Пашиняне.

«Мы стоим перед угрозой утраты всякого влияния к югу от Северного Кавказа, что затем может сказаться и на наших внутренних обстоятельствах. Когда процесс переваривания российского влияния закончится, то неизбежно те, кто этим занимаются с участием заинтересованных сторон внерегиональных сил, таких как, скажем, Великобритания, Франция или Соединенные Штаты, займутся нашими собственными делами на Кавказе, в Поволжье и так далее»,, — пояснил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в отношениях России и Азербайджана настал сложный период. Представитель Кремля вместе с тем выразил надежду, что данный период отношений между Москвой и Баку пройдет.

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