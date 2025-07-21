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05:20, 21 июля 2025Бывший СССР

В Киеве обратились к Зеленскому после слов о России

Соскин: Зеленскому не стоит даже думать о передаче Украине российских активов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит даже надеяться на то, что европейские партнеры Киева когда-нибудь передадут ему замороженные активы России. С таким заявлением обратился к украинскому лидеру бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.

По его мнению, никто «не будет трогать эти деньги замороженные», поскольку потом их нужно будет отдавать. «Это ты зря так думаешь — нечего даже думать про эти 300 миллиардов», — сказал Соскин.

Ранее стало известно, что Европа захотела оплатить оружие для Украины за счет активов России. По данным The Telegraph, рассматривалась возможность выделения 10 миллиардов долларов. Обсуждения такого варианта развития событий начались после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сделке по поставке Украине оружия и систем противовоздушной обороны через НАТО.

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