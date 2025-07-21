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20:59, 21 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Назван способ решения кризиса между Россией и Азербайджаном

Политолог Лазович: Диалог Путина и Алиева мог бы сгладить кризис между странами
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Прямой диалог между Россией и Азербайджаном на уровне глав государств мог бы сгладить кризис между странами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По его словам, отношения лидеров двух стран — Владимира Путина и Ильхама Алиева — были конструктивными и доверительными на протяжении долгого времени.

«Именно прямой контакт мог бы способствовать разрядке», — подытожил Лазович.

20 июля Ильхам Алиев впервые однозначно высказался о конфликте на Украине. Выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме, он заявил, что Украина не должна «соглашаться на оккупацию» потерянных территорий. Позже появилось видео, где лидер Азербайджана получает в подарок от украинской журналистки Елены Курбановой шевроны Вооруженных сил Украины. На нем президент благодарит ее словами «продолжайте так же».

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