В российском городе гендер-пати закончилась уголовным делом для отца

В Петербурге возбудили дело из-за выстрела после гендер-пати

В Петербурге возбудили дело в отношении 50-летнего мужчины, открывшего стрельбу на гендер-пати. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, отец, узнав пол своего ребенка, стал стрелять в воздух из пистолета на улице Белы Куна. Полицейские задержали его. Мужчину поместили в специальное помещение содержания задержанных лиц.

Дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Задержанный уже был судим ранее за кражу, разбой и умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ранее стало известно, что замглавы Новолакского района в Дагестане Рустам Сулейманов выстрелил в местного жителя Курбана Гусейнова из травматического оружия.