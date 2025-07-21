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10:33, 21 июля 2025Силовые структуры

В российском городе гендер-пати закончилась уголовным делом для отца

В Петербурге возбудили дело из-за выстрела после гендер-пати
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге возбудили дело в отношении 50-летнего мужчины, открывшего стрельбу на гендер-пати. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, отец, узнав пол своего ребенка, стал стрелять в воздух из пистолета на улице Белы Куна. Полицейские задержали его. Мужчину поместили в специальное помещение содержания задержанных лиц.

Дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Задержанный уже был судим ранее за кражу, разбой и умышленное тяжкое телесное повреждение.

Ранее стало известно, что замглавы Новолакского района в Дагестане Рустам Сулейманов выстрелил в местного жителя Курбана Гусейнова из травматического оружия.

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