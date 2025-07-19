Дагестанский чиновник устроил стрельбу

Замглавы Новолакского района в Дагестане Рустам Сулейманов выстрелил в местного жителя Курбана Гусейнова из травматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, Гусейнов после заседания суда, обязавшего его освободить арендованный участок, пришел домой к Сулейманову, состоящему в земельном комитете.
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«Мужчину такой суд не впечатлил. Сначала Курбан долго ругался с Сулеймановым, который состоит в земельном комитете, по телефону, а после заявился прямо на его адрес и начал угрожать замглавы. Рустам взял травмат и выстрелил в целях самозащиты в бедро дебоширу», — говорится в публикации.
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