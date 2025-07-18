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20:44, 18 июля 2025Россия

В российском городе дети облили бензином кошку и подожгли

В Махачкале двое детей облили бензином кошку и подожгли
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В столице Дагестана Махачкале двое детей облили бензином кошку и подожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все произошло в подъезде жилого дома на улице Азиза Алиева. Несовершеннолетние облили животное горючим веществом, подожгли, а затем убежали. Горящая кошка какое-то время бегала по подъезду. Отмечается, что зверь выжил.

Авторы канала сообщают, что ранее эти же дети выкололи глаза другой кошке, которая была беременна. Известно, что их мать находится на данный момент в Турции, а местоположение отца неизвестно.

Ранее появилась информация, что 15 июля во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Воронеж местный житель Армен Хачетрян попытался спасти свою собаку, однако сам стал жертвой удара.

Вот это да!
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