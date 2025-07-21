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13:45, 21 июля 2025Силовые структуры

«В традициях шпионских фильмов». В Петербурге предотвратили атаку 80 дронов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за подготовку атаки 80 БПЛА на город
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который готовил масштабную атаку на город. В результате его действий Северную столицу могли атаковать сразу 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Операция ФСБ прошла в традициях шпионских фильмов

По имеющейся информации, мужчина занимался пособничеством украинской стороне. Он собирал и передавал сведения об оборонно-промышленных объектах города. Задержать его удалось благодаря оперативному эксперименту.

«Для убедительности ему передали фейковые доки и после ознакомления сожгли их в традициях шпионских фильмов», — сообщает «Mash на Мойке».

Вскоре после этого его скрутили представители силового ведомства и предъявили подозрения по статье о содействии террористической деятельности. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

Допрос готовившего атаку на Санкт-Петербург попал на видео

ФСБ распространила видео задержания и допроса мужчины, который готовил атаку на российский город. На опубликованных кадрах показано, как оперативники скрутили подозреваемого и отвели в фургон, а затем начали допрос.

Россиянин признался, что осознанно помогал украинским спецслужбам и понимал, что переданная им информация будет использована против солдат России.

«Приехал по координатам в навигаторе, сделал фотки и отправил ему», — рассказал о своих действиях в ходе допроса задержанный.

По его словам, вскоре по Санкт-Петербургу должен был быть нанесен «какой-то удар». Он уточнил, что для этого удара планировали задействовать 80 дронов.

Кадр: Telegram-канал Фонтанка SPB Online

Два дрона сбили над Ленинградской областью

На прошлой неделе, 17 июля, БПЛА попытались атаковать Ленинградскую область. Как сообщал губернатор региона Александр Дрозденко, дроны были сбиты в Кировском районе.

В тот же день в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково вводились временные ограничения на полеты в целях безопасности. Это привело к тому, что пассажирский самолет, летевший из Турции с россиянами на борту, не смог сесть в аэропорту Пулково. Рейс TK 405 из Стамбула около часа провисел в воздухе рядом с Санкт-Петербургом, но улетел в Москву. Также в Петербурге не смог приземлиться борт «Азимута», выполнявший рейс А4 7040 из Тбилиси, Грузия, он ушел на запасной аэродром во Внуково.

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