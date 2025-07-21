В Санкт-Петербурге задержали мужчину за подготовку атаки 80 БПЛА на город

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, который готовил масштабную атаку на город. В результате его действий Северную столицу могли атаковать сразу 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Операция ФСБ прошла в традициях шпионских фильмов

По имеющейся информации, мужчина занимался пособничеством украинской стороне. Он собирал и передавал сведения об оборонно-промышленных объектах города. Задержать его удалось благодаря оперативному эксперименту.

«Для убедительности ему передали фейковые доки и после ознакомления сожгли их в традициях шпионских фильмов», — сообщает «Mash на Мойке».

Вскоре после этого его скрутили представители силового ведомства и предъявили подозрения по статье о содействии террористической деятельности. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Допрос готовившего атаку на Санкт-Петербург попал на видео

ФСБ распространила видео задержания и допроса мужчины, который готовил атаку на российский город. На опубликованных кадрах показано, как оперативники скрутили подозреваемого и отвели в фургон, а затем начали допрос.

Россиянин признался, что осознанно помогал украинским спецслужбам и понимал, что переданная им информация будет использована против солдат России.

«Приехал по координатам в навигаторе, сделал фотки и отправил ему», — рассказал о своих действиях в ходе допроса задержанный.

По его словам, вскоре по Санкт-Петербургу должен был быть нанесен «какой-то удар». Он уточнил, что для этого удара планировали задействовать 80 дронов.

Два дрона сбили над Ленинградской областью

На прошлой неделе, 17 июля, БПЛА попытались атаковать Ленинградскую область. Как сообщал губернатор региона Александр Дрозденко, дроны были сбиты в Кировском районе.

В тот же день в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково вводились временные ограничения на полеты в целях безопасности. Это привело к тому, что пассажирский самолет, летевший из Турции с россиянами на борту, не смог сесть в аэропорту Пулково. Рейс TK 405 из Стамбула около часа провисел в воздухе рядом с Санкт-Петербургом, но улетел в Москву. Также в Петербурге не смог приземлиться борт «Азимута», выполнявший рейс А4 7040 из Тбилиси, Грузия, он ушел на запасной аэродром во Внуково.