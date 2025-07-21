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11:50, 21 июля 2025Силовые структуры

Задержание и допрос готовившего атаку 80 дронов на Петербург россиянина попали на видео

Опубликовано видео задержания россиянина, готовившего атаку дронов на Петербург
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ россиянина, помогавшего готовившейся атаке 80 дронов на Санкт-Петербург, показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как оперативники ФСБ заламывают подозреваемому руки и помещают в фургон. Там мужчина поясняет, что осознавал свои действия по помощи украинским спецслужбам и рассказал о готовившемся ударе 80 дронами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

21 июля сотрудники ФСБ задержали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. Он собирал и передавал информацию об оборонно-промышленных объектах города. В ходе оперативного эксперимента ему были переданы фальшивые документы, которые после ознакомления уничтожили. Эти действия предотвратили атаку 80 дронов на город.

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