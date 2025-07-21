Задержание и допрос готовившего атаку 80 дронов на Петербург россиянина попали на видео

Опубликовано видео задержания россиянина, готовившего атаку дронов на Петербург

Задержание ФСБ россиянина, помогавшего готовившейся атаке 80 дронов на Санкт-Петербург, показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах видно, как оперативники ФСБ заламывают подозреваемому руки и помещают в фургон. Там мужчина поясняет, что осознавал свои действия по помощи украинским спецслужбам и рассказал о готовившемся ударе 80 дронами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

21 июля сотрудники ФСБ задержали мужчину, который работал на украинские спецслужбы. Он собирал и передавал информацию об оборонно-промышленных объектах города. В ходе оперативного эксперимента ему были переданы фальшивые документы, которые после ознакомления уничтожили. Эти действия предотвратили атаку 80 дронов на город.