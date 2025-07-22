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10:11, 22 июля 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая вышла на публику в бюстгальтере

Журналистка Елена Летучая посетила концерт певца Тимберлейка в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая посетила концерт американского певца Джастина Тимберлейка. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость вышла на публику в черном наряде, состоящем из блестящего бюстгальтера и расстегнутой кожаной куртки. Кроме того, звезда распустила завитые в мелкие кудри светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

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Образ завершили многочисленные украшения в виде длинной цепочки с кулоном, колье и серег.

Ранее в июле Елена Летучая снялась без одежды в ванне. Известно, что знаменитость проводила отпуск на Мальдивах.

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