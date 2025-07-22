Белый дом обвинил журналистов The Wall Street Journal в клевете и исключил из пула Трампа

Журналистов газеты The Wall Street Journal исключили из пула президента США Трампа, их не будет на борту самолета Air Force One во время поезди политика в Шотландию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит издание Politico.
Чиновница обвинила репортеров в клевете. «Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту», — подчеркнула она.
Сопровождать Трапа во время визита в Шотландию будут 13 различных СМИ, добавила Ливитт.
Ранее президент США подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая ему газета The Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.