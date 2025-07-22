Белый дом обвинил журналистов The Wall Street Journal в клевете и исключил из пула Трампа

Белый дом: The Wall Street Journal исключили из пула журналистов Трампа

Журналистов газеты The Wall Street Journal исключили из пула президента США Трампа, их не будет на борту самолета Air Force One во время поезди политика в Шотландию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит издание Politico.

Чиновница обвинила репортеров в клевете. «Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту», — подчеркнула она.

Сопровождать Трапа во время визита в Шотландию будут 13 различных СМИ, добавила Ливитт.

Ранее президент США подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая ему газета The Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

