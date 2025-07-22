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07:00, 22 июля 2025Мир

Белый дом обвинил журналистов The Wall Street Journal в клевете и исключил из пула Трампа

Белый дом: The Wall Street Journal исключили из пула журналистов Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Журналистов газеты The Wall Street Journal исключили из пула президента США Трампа, их не будет на борту самолета Air Force One во время поезди политика в Шотландию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее слова приводит издание Politico.

Чиновница обвинила репортеров в клевете. «Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту», — подчеркнула она.

Сопровождать Трапа во время визита в Шотландию будут 13 различных СМИ, добавила Ливитт.

Ранее президент США подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая ему газета The Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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