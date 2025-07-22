Стало известно о возросшем давлении на ВСУ в Славянске и Краматорске

Возросло огневое давление на группировки ВСУ в Славянске и Краматорске

Огневое давление на группировки ВСУ в Славянске и Краматорске возросло и стало системным. Об этом пишет Telegram-канал «Военная Хроника».

«Прошел резкий переход от эпизодических ударов по Славянску и Краматорску к системному огневому давлению на этот, пока еще подконтрольный ВСУ регион (...) По факту — идет методичное масштабирование ударов ключевого тыла всей донбасской группировки ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что налет дронов и корректируемых авиабомб теперь увеличился вдвое, по сравнению с июнем.

Ранее по объектам в Славянске армия России нанесла удар, после него начался пожар. Налет был совершен дронами «Герань-2».