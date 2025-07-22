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02:50, 22 июля 2025Россия

В городе Приэльбрусья объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в Тырныаузе из-за схода сели в Приэльбрусье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Режим чрезвычайно ситуации (ЧС) объявили в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила городская администрация в Telegram.

Отмечается, что вечером в понедельник, 21 июля, из-за обильных осадков в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. Жилые дома и социально значимые объекты не пострадали.

По данным главного управления МЧС России по региону, в результате схода селя была повреждена опора моста по федеральной автодороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус».

Транспорт преодолевает этот участок по объездной дороге. «В районе объявлен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее сошедший в Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к альплагерю «Безенги» в Черекском районе.

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