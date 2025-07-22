В ЕС испугались товаров с Shein

The Guardian: В ЕС испугались популярности опасных товаров с маркетплейса Shein

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт испугался популярности опасных товаров с маркетплейсов Shein и Temu. Об этом сообщает The Guardian.

Внимание Макграта привлекли детские пустышки с легко отваливающимися бусинами, которые могут создать риск удушья из-за отсутствия необходимого отверстия, обеспечивающего доступ к воздуху. Кроме того, он отметил детские дождевики с токсичными химикатами, солнцезащитные очки без UV-фильтра и шорты с длинными шнурками. Также комиссар упомянул в своем докладе косметические продукты с бутилфенилметилпропионалем (лилалем). С 2022 года данное вещество запрещено использовать в производстве и продаже в странах Евросоюза (ЕС), поскольку оно влияет на фертильность женщин и развитие плода. «Я шокирован этим, и я считаю, что мы обязаны защитить европейских потребителей», — заявил Макграт.

По словам комиссара, в европейские страны ежедневно поступают около 12 миллионов посылок с недорогими товарами с упомянутых платформ из-за пределов ЕС. Он подчеркнул, что ждет результаты общеевропейской проверки с участием «тайных покупателей», которые подтвердят уже собранные доказательства обхода китайскими ретейлерами действующих законов.

«Рост действительно феноменальный, и он оказывает серьезное давление на системы государств-членов. Я полон намерений установить контроль за соблюдением законодательства ЕС в области безопасности продукции и защиты прав потребителей. Это не только защита покупателей, но и вопрос равных условий для европейских компаний, которые несут значительные издержки, в то время как зарубежные продавцы игнорируют правила», — заявил он.

В настоящий момент рассматриваются меры, направленные на отмену беспошлинного порога в 150 евро и введение сборов за обработку каждой посылки. В ЕС считают, что это поможет сократить заказы недорогих товаров и компенсировать расходы на дополнительные таможенные проверки.

В марте блогер Гуля Омельяненко дала россиянам рекомендации по заказу товаров из Китая.