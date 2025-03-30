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16:40, 30 марта 2025Ценности

Россиянам дали рекомендации по заказу товаров из Китая

Блогер Омельяненко: При заказе вещей из Китая смотрите на рейтинг и отзывы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Блогер Гуля Омельяненко дала россиянам рекомендации по заказу товаров из Китая. Комментарий эксперта по покупкам детских и женских товаров на AliExpress попал в распоряжение «Ленты.ру».

Автор канала AliExpressДети заявила, что при выборе вещей важно смотреть на два ключевых момента: рейтинг товара и продавца и отзывы покупателей.

«Надежнее всего заказывать товары в магазинах, в которых уже покупали, и все понравилось. В описании продукции всегда можно найти подсказки по материалам, размерам и прочую информацию, а если и остаются сомнения, то всегда можно написать личное сообщение продавцу», — отметила инфлюэнсер.

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По словам Омельяненко, покупать товары за рубежом выгодней не только из-за более приятных цен, но и из-за уникальности вещей. Сейчас в среднем ожидание доставки товаров в Москву — 2 недели. «С каждым годом сроки доставки сокращаются, сегодня не нужно ждать свой заказ по 3-5 недель, как раньше», — уточнила она.

Собеседница издания подчеркнула, что качество китайской продукции значительно изменилось за последние годы. «"Китайское качество" в 2025 — это не то же, что 20 лет назад. В ситуации "ожидание vs реальность с AliExpress" выигрывает именно "реальность"», — подытожила эксперт.

В заключение блогер добавила, что в случае получения вещи с браком следует просто обратиться к продавцу в личном сообщении, чтобы решить проблему напрямую. «Если продавец не выходит на связь, то нужно открыть спор, и на помощь придет служба поддержки, которая произведет возврат средств», — говорит она.

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