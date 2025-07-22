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14:10, 22 июля 2025Россия

В России призвали бороться с «блатными штурмовиками» после драки чеченского бойца в ЛНР

Военблогер Подоляка призвал бороться с блатными штурмовиками после драки в ЛНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После драки соратника «Русской общины» бойца ММА Максима Дивнича и чеченского солдата Алихана Берсаева, которого Дивнич обвинил в приставании к девушке в бассейне в Луганской народной республике (ЛНР), нужно начать борьбу с «блатными штурмовиками», которые по факту не служат на фронте, считает военблогер Юрий Подоляка. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Подоляка назвал прямой обязанностью Департамента военной контрразведки (ДВК) бороться с теми, кто «служит по блату». Такое явление, как отметил он, только набирает обороты, что говорит о том, что в этом вопросе существуют недоработки.

По мнению военблогера, после драки Дивнича и Берсаева ДВКР должен провести расследование, которое выяснит, как чеченский солдат оказался пьяным в луганском бассейне. Нужно будет наказать виновных даже в том случае, если часть из них окажется «своими», добавил Подоляка.

Конфликт Дивнича и Берсаева, как ранее указывал Подоляка, обнажил новые проблемы — «отмазку от преступлений через СВО» и липовых участников боевых действий, в числе которых также есть чиновники мелкого и среднего звена.

О том, что соратник «Русской общины» Дивнич выложил видео с дракой с Берсаевым и обвинил его в приставаниях к девушке, стало известно 17 июля. Чеченский солдат, как сообщалось, угрожал окружающим спецназом «Ахмат» — сам же Берсаев признал, что на опубликованных кадрах был он сам, и обвинил Дивнича в провокации и попытке «ввести раздор между религиями».

На ситуацию отреагировал руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он пообещал отправить Берсаева на передовую в зону СВО и заявил, что не уважает подравшегося военного. Впоследствии глава спецназа опубликовал запись о существовании «ненастоящих русских», которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», а также призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России.

ЖЗЛ
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