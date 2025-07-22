Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 22 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали готовить опытные резервы из-за опасений российского наступления

РИА: ВСУ готовят резервы из понюхавших порах солдат, опасаясь наступления ВС РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Из-за опасений крупного российского наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить резервы опытных солдат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский боец, ушедший в пророссийское подполье.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или восстановление утраченных позиций», — рассказал военный.

Отмечается, что их оперативное использование предполагает остановку российского наступления в случае прорыва фронта. Боец предположил, что такой резерв могут отправить деблокировать Славянско-Краматорскую агломерацию в случае ее охвата.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ в течение ближайших 50 дней намерен осуществить провокационную операцию на фронте. Сообщается, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Александра Сырского на провокацию, которая станет для ВСУ самоубийственной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию

    Камалу Харрис высмеяли за празднование годовщины провала на выборах

    В Гааге сняли арест с активов «Газпрома»

    ВСУ начали готовить опытные резервы из-за опасений российского наступления

    Россиянка едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

    Стала известна численность подготовленных резервов ВСУ

    Раскрыты данные о смертельном ДТП с зампредом правительства региона России на Mercedes

    В Дагестане обнаружили древнее поселение возрастом около семи тысяч лет

    Раскрыт способ сделать мастурбацию полезнее

    В российском регионе двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости