РИА: ВСУ готовят резервы из понюхавших порах солдат, опасаясь наступления ВС РФ

Из-за опасений крупного российского наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить резервы опытных солдат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал украинский боец, ушедший в пророссийское подполье.

«Берут только понюхавших пороха. Чтоб попасть туда, надо пройти через штурмы посадок или восстановление утраченных позиций», — рассказал военный.

Отмечается, что их оперативное использование предполагает остановку российского наступления в случае прорыва фронта. Боец предположил, что такой резерв могут отправить деблокировать Славянско-Краматорскую агломерацию в случае ее охвата.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ в течение ближайших 50 дней намерен осуществить провокационную операцию на фронте. Сообщается, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Александра Сырского на провокацию, которая станет для ВСУ самоубийственной.