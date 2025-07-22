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10:28, 22 июля 2025Бывший СССР

ВСУ сняли на видео попадание в засаду к российским военным в Красноармейске

Военкор Руденко: ВСУ сняли на видео попадание в засаду к ВС РФ в Красноармейске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в засаде у российских солдат в Красноармейске (украинское название — Покровск). Кадры попадания украинских бойцов под огонь опубликовал российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram.

Видео было снято из автомобиля ВСУ. На нем запечатлен момент, когда Вооруженные силы (ВС) России атакуют машину украинских военнослужащих.

«Эти кадры говорят о том, что противник дезориентирован и не понимает реальной обстановки в городе. Скоро будут бежать», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что перешедшие на российскую сторону солдаты ВСУ начали громить технику НАТО и пехоту ВСУ в боях на покровском направлении совместно с армией России. Таким образом были уничтожены цели в районе Дачного, в Молодецком и Новоподгородном.

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