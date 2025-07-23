Глава МИД Турции высказался о дальнейшей посреднической миссии по Украине

Фидан: Турция продолжит миссию посредника в урегулировании конфликта на Украине

Турция продолжит миссию посредника в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в своей вступительной речи на переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, сообщает ТАСС.

«Турция всегда готова выполнить свои обязательства в том, что касается продвижения вперед процесса, связанного с заключением сторонами соглашений», — сказал дипломат.

По его словам, Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине.

Ранее в Стамбуле прошла трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова с Фиданом. перед этим главы делегаций провели встречу тет-а-тет.