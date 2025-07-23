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06:27, 23 июля 2025Бывший СССР

Марочко заявил о ликвидации пытавшейся форсировать реку украинской ДРГ

Марочко заявил о ликвидации ВС России ДРГ, пытавшейся форсировать реку Жеребец
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась форсировать реку Жеребец, чтобы попасть на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Средства объективного контроля выявили четыре диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые пытались проникнуть в тыловые районы республики. Одну из таких групп, состоящую из семи боевиков, бойцы РФ ликвидировали при попытке форсировать реку Жеребец», — сообщил собеседник агентства.

По словам военного эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали разведывательную деятельность на окраинах ЛНР. С начала недели в районах населенных пунктов Надия и Сергеевка было зафиксировано более 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее сообщалось, что после продвижения российских войск и освобождения населенного пункта Меловое в Харьковской области украинское командование предприняло неудачную попытку «отбить утраченные рубежи», ДРГ попыталась перейти границу России.

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