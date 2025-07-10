ВСУ направили диверсантов к границе России и потерпели неудачу

Марочко: ВСУ направили ДРГ к границе Белгородской области, боевики уничтожены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) к границе России в Белгородской области западнее Новопетровки и потерпели неудачу. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после продвижения российских войск и освобождения населенного пункта Меловое в Харьковской области украинское командование предприняло неудачную попытку «отбить утраченные рубежи», ДРГ попыталась перейти границу России.

«Данный факт был оперативно выявлен — наши войска нанесли комбинированный удар по боевикам. Практически вся ДРГ была уничтожена», — заявил военный эксперт. По его словам, около пяти выживших боевиков скрываются в приграничье на территории Харьковской области.

Российская армия взяла Меловое под контроль 3 июля. На харьковском направлении подразделения группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) «Запад» продвинулись в районе четырех населенных пунктов. Речь идет о Петровке, Купянске, Песчаном и Березовке.

