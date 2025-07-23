Мужчины и женщины вспомнили о перевернувшем их представление об интимности опыте

Пользователи сети вспомнили об опыте, перевернувшем их представление об интимности. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина написала, что любит принимать душ вместе с партнером — не только в качестве прелюдии, но и иногда просто ради момента близости, когда супруги слишком устали, чтобы разговаривать, или когда эмоционально тяжело.

Я плакала, представляя себя чьей-то старой мамой, а не его горячей молодой женой, особенно когда вода из душа стекала по всем неидеальным частям моего тела, размазывая тушь, которую я еще не смыла. Казалось, ему было все равно, он крепко обнял меня, а затем сделал один из самых нежных и интимных поступков, которые я буду помнить вечно. Он схватил крошечную губку и очень аккуратно промокнул тушь у меня под глазами и по линии роста ресниц, сосредоточенно, как бывает, когда он рисует свои миниатюры, а затем поцеловал меня в лоб и рассмеялся. Мы много чего делали в душе, но больше всего мне нравится это напоминание, что он любит меня, свою пухлую жену-енота SSTralala пользовательница Reddit

Другая вспомнила о первом сексуальном опыте, доставившем удовольствие.

Это был секс с другом, который действительно заботился обо мне во время интима и изменил химию моего мозга, потому что я обнаружила, что могу получать настоящее удовольствие от секса. Это исцелило что-то во мне, я провожу дни в возбуждении, потому что больше не чувствую себя сломленной. С тех пор, несмотря на то, что иногда у меня бывают флешбэки, я чувствую себя более комфортно во время секса spideybeing пользовательница Reddit

Один мужчина поделился опытом откровенности со стороны возлюбленной.

В момент близости она призналась, что отчим ее домогался и изнасиловал, и она так и не смогла с этим смириться. В тот момент я почувствовал такую глубокую эмоциональную привязанность к ней, что мне захотелось обнять ее и дать ей понять, что в моих объятиях она будет в безопасности Think-Culture-4740 пользователь Reddit

Ранее эскортницы и эскортники рассказали о случаях, удививших их на работе. Одна из женщин рассказала о неожиданной нежности клиента и заботе с его стороны.