На Украине спрогнозировали скорую гражданскую войну

Соскин допустил гражданскую войну на Украине из-за решений по НАБУ и САП

Решение об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может привести к началу гражданской войны. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», — высказался эксперт.

По его мнению, данная ситуация сложилась вследствие неэффективной кадровой политики, при которой ключевые посты в политической системе государства заняли некомпетентные люди.

Ранее жители Киева собрались на протестной акции в знак несогласия с новым законом, который фактически урезает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, лишая их самостоятельности. Митинг затронул украинскую столицу и другие крупные города — Днепр, Львов и Одессу.