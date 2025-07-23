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14:10, 23 июля 2025Экономика

Главную улицу Петербурга закроют на три недели

Невский проспект закроют на три недели из-за ремонта
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С начала августа движение автотранспорта по Невскому проспекту закроют. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил временно исполняющий обязанности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Евгений Варов.

Главную улицу Санкт-Петербурга закроют на ремонт со следующей недели, 3 августа. Работы будут проходить на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания и займут три недели. «Планы — сделать главную магистраль в августе месяце. В августе снижен транспортный поток, это время отпусков, и интенсивность падает в этот момент», — пояснил чиновник. Частичное закрытие Невского проспекта, как отметил Варов, не позволит уложить работы в срок и растянут не менее чем на два с половиной месяца.

На Невском проспекте приостановят и движение городского транспорта. В рамках ремонтных работ асфальтовое покрытие укрепят георешеткой для компенсации нагрузки от тяжелых автобусов и троллейбусов. Кроме того, будут отремонтированы трамвайные пути и три моста: Казанский, Зеленый и Аничков. В последний раз магистраль ремонтировали в 2018 году, тогда работы заняли три недели. Как отмечает РБК со ссылкой на сайт госзакупок, ремонт обойдется городскому бюджету в 461 миллион рублей.

В июне причиной для приостановки движения по Невскому проспекту стал котенок. Он выбежал на дорогу и от страха спрятался под автомобилем марки «Ягуар». Водитель машины достал котенка и забрал к себе.

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