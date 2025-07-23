Осколки дрона ВСУ упали на территорию российской школы

Развожаев: Осколки БПЛА ВСУ упали на территорию школы в Каче, повреждены окна

Осколки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию школы в Каче. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию в городе после атаки.

В результате несколько окон в здании школы и двух соседних зданиях оказались повреждены.

Кроме того, Спасательная служба Севастополя зафиксировала падение обломков украинского дрона на берегу пляжа «Наш парус». Также на Северной стороне в результате падения сбитых БПЛА начался пожар. Загорелась трава, в настоящий момент возгорание локализовано.

Помимо этого, от осколков беспилотника повреждения получило легковое авто в поселке Кача. Никто из жителей не пострадал.\\

Ранее сообщалось, что 16 украинских БПЛА попытались атаковать Крым. Все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).