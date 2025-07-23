Более 15 украинских БПЛА попытались атаковать Крым

Минобороны: Над Крымом и Черным морем сбили 16 украинских беспилотников

Более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Всего удалось уничтожить 16 БПЛА, из которых восемь над Крымом и восемь над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве добавили, что в районе 14:30 по московскому времени украинский беспилотник самолетного типа удалось сбить над Белгородской областью.

Вечером 23 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о шести сбитых дронах противника. По его словам, три украинских дрона сбили над полем в районе Качи. Еще три беспилотника уничтожили над морем в отдалении от берега.