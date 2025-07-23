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14:08, 23 июля 2025Бывший СССР

Политолог оценил шансы Украины на получение ЗРК Patriot

Политолог Зимовский: ВСУ получат Patriot, но их количество неизвестно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Wüstneck / picture alliance / GettyImages

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, однако их количество неизвестно. Об этом заявил политолог и военный эксперт Александр Зимовский, передает aif.ru.

«Комплексы Patriot Украина в конечном итоге получит, правда, непонятно, в каком количестве. То ли речь идет о комплексах, дивизионах или просто о зенитных ракетах. Все зависит от того, насколько нужно это самому Вашингтону», — объяснил Зимовский.

По его словам, переданные странами Запада ЗРК Patriot не продемонстрировали особой эффективности в ходе боевых действий. Политолог напомнил о недовольстве Киева из-за неспособности данных зенитных ракетных комплексов противостоять российскому оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер» и аэробаллистическим гиперзвуковым ракетам «Кинжал».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил остаток ЗРК Patriot у ВСУ. По его словам, у армии Украины их осталось не более шести.

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