Военный оценил остаток ЗРК Patriot у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать не более чем шестью зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от двух до трех миллионов долларов (…) Там, примерно, несколько батарей, это будет от четырех до шести установок», — сказал Дандыкин.
Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot у ВСУ. Ведомство не уточняло, где именно дислоцировались Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако рассказало, что при ударе использовались авиация, ударные беспилотники и ракетные войска. https://lenta.ru/news/2025/07/21/rossiya-unichtozhila-tri-ustanovki-patriot-vsu-na-milliard-dollarov/
14 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.