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07:02, 23 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный оценил остаток ЗРК Patriot у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ от четырех до шести ЗРК Patriot
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать не более чем шестью зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от двух до трех миллионов долларов (…) Там, примерно, несколько батарей, это будет от четырех до шести установок», — сказал Дандыкин.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot у ВСУ. Ведомство не уточняло, где именно дислоцировались Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако рассказало, что при ударе использовались авиация, ударные беспилотники и ракетные войска. https://lenta.ru/news/2025/07/21/rossiya-unichtozhila-tri-ustanovki-patriot-vsu-na-milliard-dollarov/

14 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.

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