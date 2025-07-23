Военный оценил остаток ЗРК Patriot у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ от четырех до шести ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать не более чем шестью зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что несколько батарей осталось, это очевидно, потому что пока еще стреляют. Главное — сколько ракет. С ракетами проблема, потому что каждая ракета стоит от двух до трех миллионов долларов (…) Там, примерно, несколько батарей, это будет от четырех до шести установок», — сказал Дандыкин.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot у ВСУ. Ведомство не уточняло, где именно дислоцировались Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако рассказало, что при ударе использовались авиация, ударные беспилотники и ракетные войска. https://lenta.ru/news/2025/07/21/rossiya-unichtozhila-tri-ustanovki-patriot-vsu-na-milliard-dollarov/

14 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.