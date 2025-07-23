После скандала с изменой на концерте Coldplay вырос интерес к некоторым жанрам порно

Статистика, приведенная порнографическим сайтом Pornhub, показывает, что после скандала с изменой на концерте Coldplay повысился интерес к некоторым жанрам порно. Об этом рассказало издание Metropoles.

Согласно статистическим данным ресурса, пользователи Pornhub начали на 18 процентов чаще искать видео, в которых обыгрывается служебный роман. При этом интерес к сексу в офисе увеличился на 21 процент.

Кроме того, на 22 процента стали популярнее фильмы для взрослых, в которых один партнер поймал на измене другого. Однако рекорд побили запросы «неверный муж» и «неверная пара» — рост интереса на 29 и 31 процент соответственно. Причем, как утверждают авторы исследования, произошло это в первые сутки после публикации новостей о скандале во время выступления музыкального коллектива.

Ранее генеральный директор Astronomer Энди Байрон на концерте Coldplay попал в объектив камер. Он проводил время вместе со своей коллегой, хотя дома его ждала жена.