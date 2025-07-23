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10:18, 23 июля 2025Россия

Российского школьника с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажки

В Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажного дома на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, прохожий, который заметил школьника, вызвал бригаду скорой помощи и полицейских.

У мальчика диагностировали ряд травм: сотрясение, переломы ребер и голени, ушибы, гематомы. В тяжелом состоянии юного пациента доставили в реанимацию.

Правоохранители выяснили, что накануне несовершеннолетний, находясь без присмотра, вылез в открытую форточку кухни на четвертом этаже и выпал. У него есть расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга.

До этого стало известно, что в Петербурге оставившего записку отцу семиклассника обнаружили под окнами дома. Спасти мальчика медикам не удалось.

Мужчина воспитывал школьника один, тем не менее семья считалась благополучной.

ЖЗЛ
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