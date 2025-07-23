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21:34, 23 июля 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в крошечном купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в крошечном купальнике на отдыхе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 539 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала в кадре, стоя в воде. Она предстала перед камерой в бикини, включавшем в себя разноцветный топ с завязками на шее и малиновые стринги.

Также сетевая знаменитость повязала на голову косынку и надела солнцезащитные очки с черными линзами.

Ранее в июле «самая сексуальная в мире волейболистка» Кайла Симмонс снялась с обнаженной грудью.

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