В детских садах российского города начнут обучать операторов беспилотников

В детсадах Перми начнут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов

В детских садах Перми начнут обучать основам управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила мэрия российского города на своем сайте.

«На базе 6 дошкольных учреждений будут созданы центры, где воспитанники смогут познакомиться с основами управления БПЛА, развивать инженерное мышление и получать первичные навыки работы с современным цифровым оборудованием», — говорится в сообщении.

Власти впоследствии разработают образовательные программы, обучат педагогический состав и организуют первые практические занятия с использованием дронов. Когда конкретно в российском регионе это произойдет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Урале в детских садах и школах детей начали учить прятаться от дронов. Регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции.