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12:03, 23 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли ожидания от третьего раунда переговоров с Украиной

Сенатор Климов: Иллюзий по поводу российско-украинских переговоров нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Иллюзий по поводу третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле нет, но у сторон есть возможность расширить гуманитарное сотрудничество, считает заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Иллюзий нет, но то, что такая возможность сохраняется, это на самом деле неплохо, потому что российская сторона всегда говорила о готовности решать прикладные вопросы, требующие решения политико-правовым путем. Мы от политико-правового пути не отказывались, но мы просто вынуждены военно-техническими методами решать те вопросы, которые наши оппоненты не хотят решать за столом переговоров», — сказал Климов.

Он добавил, что гуманитарная составляющая переговоров необходима, и было бы странно отказываться от этого. Сенатор отметил, что те результаты, которые были достигнуты на гуманитарном треке на прошедших переговорах с Украиной в Стамбуле, — это не единственное, что можно было бы сделать в этом направлении.

«Другое дело, что, к сожалению, оппоненты у нас очень специфические, потому что те, с кем мы встречаемся, они не самостоятельны, они сами по себе марионетки, а те, кто ими манипулирует, они тоже марионетки. Тут, конечно, много буксует из-за этого», — считает Климов.

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Третий раунд переговоров России и Украины, по предварительным данным, может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени).

В середине июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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