В России высказались о шансах на сближение позиций с Украиной на новых переговорах

Депутат Чепа: Для сближения позиций с Украиной потребуется время и много работы

Сближение позиций мирных меморандумов России Украины произойдет, но не на сегодняшних переговорах в Стамбуле, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что для встречи глав государств России и Украины должно произойти сближение позиций, которого нет на сегодняшний день.

«Я думаю, что для сближения потребуется определенное время и много работы. Мы понимаем, что задачи, которые стоят перед Украиной абсолютно понятны: сделать все возможное, чтобы остановить наступление российских войск, чтобы дать возможность произвести передислокацию, получить оружие, провести мобилизацию», — сказал Чепа.

Он добавил, что Украине нужно время для всего этого. Именно исходя из этой потребности украинская переговорная группа выстраивает свои позиции и может затягивать переговоры.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») пытается организовать встречу на высшем уровне, а для этого, как правильно сказал [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков, нужна определенная работа подготовительная, потому что на сегодняшний день сближения такого не наблюдается», — заключил депутат.

Переговоры Москвы и Киева начнутся в Стамбуле 23 июля. Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет во дворце Чираган.

Песков ранее сообщал, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

