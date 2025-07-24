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10:16, 24 июля 2025Из жизни

Археологи нашли сокровище из серебряных монет в медном котле

В Германии археологи нашли котел с серебряными монетами XVII века
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

В Германии археологи обнаружили редкие серебряные монеты начала XVII века. Об этом сообщает Arkeo News.

Сокровище было найдено во время раскопок на площади Готтхардткирхплац в Бранденбурге. В медном котле лежали три монеты периода Тридцатилетней войны. Самой ранней оказалась швейцарская монета 1610 года с изображением святого Освальда.

Также были найдены половина голландского рейхсталера 1618 года и гамбургский талер 1634 года с именем императора Фердинанда II.

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Ученые предполагают, что монеты были спрятаны местными жителями во время войны. Необычно маленькое количество ценностей в большом котле вызывает вопросы у специалистов.

Раскопки также позволили обнаружить более древние артефакты, включая следы поселения каменного века и славянское погребение в колоде из ствола дерева. Находки переданы в местный археологический музей для дальнейшего изучения. «Это редкая возможность прикоснуться к повседневной жизни людей периода одного из самых разрушительных конфликтов в истории Европы», — отметили в музейном объединении Бранденбурга.

Ранее сообщалось, что в подвале дома в Бельгии нашли украденный из Помпеев в 1970-х годах древний артефакт. Им оказался 2000-летний кусок мрамора с барельефом.

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