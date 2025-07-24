Больше 50 рейсов задержаны в Сочи после ночной атаки беспилотников

Вылет 28 и прилет также 28 рейсов задержались в аэропорту Сочи

Больше 50 рейсов задержаны в Сочи после атаки беспилотников в ночь на 24 июля. Об этом сообщает Telegram-канал воздушной гавани курортного города.

Уточняется, что на вылет задержано 28 самолетов, еще столько же — на прилет. Отмечается, что в аэропорту у пассажиров есть все необходимое, начиная от точек общепита и заканчивая комнатами матери и ребенка.

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи действовали в период с 23:08 по 03:05. Позднее глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу.

