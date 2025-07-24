Момент уничтожения беспилотника над Сочи попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Сочи

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Сочи. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как снаряд системы противовоздушной обороны (ПВО) города попадает в беспилотник. Впоследствии происходит яркая вспышка.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 24 июля. Тогда взрывы прогремели над Сочи, где в результате падения обломков дрона не выжила женщина, Адлером и федеральной территорией Сириус. Из-за атаки дронов туристов в отелях Сочи и Адлера начали эвакуировать на подземные парковки, в Сириусе произошло попадание дронов по нефтебазе.

По данным Минобороны, над Россией силы ПВО за ночь сбили 39 беспилотников. 21 перехватили над Черным морем, 11 — над Азовским, еще 7 — над Краснодарским краем.