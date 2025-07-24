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10:10, 24 июля 2025Бывший СССР

На Украине объяснили желание Зеленского ликвидировать НАБУ

Politico: Зеленский знает, что США не будут на него давить из-за ликвидации НАБУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что администрация президента США Дональда Трампа не будет давить на него из-за ликвидации Национального антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на бывшего министра Зеленского.

«Он знает, что США не будут на него давить», — рассказал министр, пожелавший остаться анонимным из-за возможных репрессий. По его словам, ликвидация ведомства стала результатом осознания Зеленским того, что НАБУ продолжило бы сближаться с другими членами внутреннего круга правительства.

Министр добавил, что процесс является логической кульминацией закручивания гаек в стране с нарративом «вы либо с Зеленским, либо вы российский агент».

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Зеленского по НАБУ переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. По его словам, у Зеленского остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

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