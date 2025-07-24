Режиссеры намекнули Вайноне Райдер на ботокс ради карьеры

Актриса Вайнона Райдер столкнулась с давлением на съемках из-за старения

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер рассказала, что режиссеры намекнули ей на необходимость ботокса ради карьеры. Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

53-летняя знаменитость призналась, что на последних съемках столкнулась с давлением женщин-режиссеров. «Они говорят: "Просто расслабь лоб". Я стараюсь быть великой актрисой, и они повторяют это снова и снова. Приятно, что люди говорят о том, что стареть — это нормально, но все равно есть огромное давление. Каждая роль, которую я получаю, — это роль матери, понимаете? Моя карьера определенно изменилась», — посетовала она.

В то же время в разговоре журналистами звезда «Очень странных дел» высказала свое отношение к старению. «Я всегда знала, что выгляжу молодо. Но я также знала, что когда начну стареть, это произойдет быстро», — объяснила актриса.

Ранее российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности. Тогда артистка призналась, что замедлить процесс старения ей помогают не только генетика, спорт и контроль над едой, но и постоянная занятость.