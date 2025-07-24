Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:27, 24 июля 2025Ценности

Режиссеры намекнули Вайноне Райдер на ботокс ради карьеры

Актриса Вайнона Райдер столкнулась с давлением на съемках из-за старения
Мария Винар

Фото: Mina Kim / Reuters

Американская актриса и продюсер Вайнона Райдер рассказала, что режиссеры намекнули ей на необходимость ботокса ради карьеры. Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

53-летняя знаменитость призналась, что на последних съемках столкнулась с давлением женщин-режиссеров. «Они говорят: "Просто расслабь лоб". Я стараюсь быть великой актрисой, и они повторяют это снова и снова. Приятно, что люди говорят о том, что стареть — это нормально, но все равно есть огромное давление. Каждая роль, которую я получаю, — это роль матери, понимаете? Моя карьера определенно изменилась», — посетовала она.

В то же время в разговоре журналистами звезда «Очень странных дел» высказала свое отношение к старению. «Я всегда знала, что выгляжу молодо. Но я также знала, что когда начну стареть, это произойдет быстро», — объяснила актриса.

Ранее российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности. Тогда артистка призналась, что замедлить процесс старения ей помогают не только генетика, спорт и контроль над едой, но и постоянная занятость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Пассажиры рухнувшего в России Ан-24 описывали самолет фразой «тихий ужас»

    Рой пчел ворвался в школьный класс и набросился на детей

    ВС России применили FPV-дрон с автоматом Калашникова в зоне СВО

    СК раскрыл все этапы теракта на Крымском мосту

    Российские врачи спасли женщину с 12-килограммовой опухолью яичника

    В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

    В Хабаровском крае объявили трехдневный траур в связи c крушением Ан-24

    Роналду дал совет россиянину из UFC после поражения

    Подозреваемого в присвоении 600 миллионов в России мужчину депортировали из Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости