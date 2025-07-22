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17:11, 22 июля 2025Ценности

58-летняя Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности

Рената Литвинова назвала ментальную молодость секретом моложавой внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vanni Bassetti / Getty Images for Balenciaga

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам 58-летней звезды, замедлить процесс старения ей помогают не только генетика, спорт и контроль над едой, но и постоянная занятость. Она отметила, что, закончив один проект, сразу переключается на другой, и назвала себя одержимой антибездельницей.

«Наиважнейшим моим секретом является "ментальная молодость". (...) Я в работе — и тогда я порядке. И еще мне важно любить и быть любимой, но можно ли это назвать секретом?» — указала артистка.

Ранее в июле Рената Литвинова снялась в белье для журнала Harper's Bazaar.

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