58-летняя Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности

Рената Литвинова назвала ментальную молодость секретом моложавой внешности

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова раскрыла главный секрет моложавой внешности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам 58-летней звезды, замедлить процесс старения ей помогают не только генетика, спорт и контроль над едой, но и постоянная занятость. Она отметила, что, закончив один проект, сразу переключается на другой, и назвала себя одержимой антибездельницей.

«Наиважнейшим моим секретом является "ментальная молодость". (...) Я в работе — и тогда я порядке. И еще мне важно любить и быть любимой, но можно ли это назвать секретом?» — указала артистка.

Ранее в июле Рената Литвинова снялась в белье для журнала Harper's Bazaar.