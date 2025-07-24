Россия увеличила экспорт свинины в одну страну

Статслужба Грузии: В июне 2025 года поставки свинины из россии выросли вдвое

В июне 2025 года Россия вдвое увеличила экспорт свинины в Грузию. Об этом со ссылкой на данные статслужбы бывшей республики СССР сообщает РИА Новости.

За первый месяц лета российские компании поставили на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов — месяц к месяцу объемы выросли вдвое. Показатели июня стали вторым результатом за последние годы — рекорд был установлен в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов.

С начала года страна закупила у РФ мяса свиньи на 7,8 миллиона долларов. В годовом выражении поставки выросли в 32 раза.

Россия стала вторым главным поставщиком свинины в Грузию. Лидер, Бразилия, сократила экспорт на четверть — до 18,7 миллиона долларов. На третьем месте расположился Казахстан, продавший свинины на 842,3 тысячи долларов — годом ранее поставок из этой страны не осуществлялось.

По данным исследовательской компании NTech, к началу июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России увеличилась на 30 процентов в сравнении год к году, до отметки в 215 рублей за килограмм. Средняя цена окорока к этому времени выросла на 19 процентов, до 292 рублей за килограмм, карбонада — на 12 процентов, до 320 рублей, а грудинки — на 22 процента, до 250 рублей. Подорожание произошло вопреки росту производства свинины.