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18:24, 24 июля 2025Моя страна

Россиянам напомнили правила безопасных путешествий

«Туту»: Для безопасности следует сообщать детали путешествия родным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Эксперт напомнил российским отдыхающим правила безопасных путешествий. Об этом говорится в материале сервиса «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, руководитель маркетинга авиа в сервисе «Туту» Екатерина Долгих заметила, что следует всегда сообщать детали путешествия родным. Это может быть полезно, если человек застрял в другой стране без связи во время пересадки. Также она рекомендовала скачать офлайн-карту местности, куда отправляется турист, и запастись лекарствами.

Кроме того, эксперт посоветовала позаботиться о бирке с контактами. «Повесьте на чемодан яркую бирку с контактами — вдруг багаж потеряют или кто-то примет его за свой. Если у вас айфон, будет не лишним положить в чемодан маячок AirTag. Он поможет узнать, где ваша сумка, если вдруг кто-то случайно ее заберет на ленте вместо своей», — объяснила Долгих.

Ранее специалисты сервиса «Островок» раскрыли главные требования россиян при выборе отеля. Основным критерием для большинства путешественников стала стоимость объекта.

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