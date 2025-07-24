Россиянам напомнили правила безопасных путешествий

«Туту»: Для безопасности следует сообщать детали путешествия родным

Эксперт напомнил российским отдыхающим правила безопасных путешествий. Об этом говорится в материале сервиса «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, руководитель маркетинга авиа в сервисе «Туту» Екатерина Долгих заметила, что следует всегда сообщать детали путешествия родным. Это может быть полезно, если человек застрял в другой стране без связи во время пересадки. Также она рекомендовала скачать офлайн-карту местности, куда отправляется турист, и запастись лекарствами.

Кроме того, эксперт посоветовала позаботиться о бирке с контактами. «Повесьте на чемодан яркую бирку с контактами — вдруг багаж потеряют или кто-то примет его за свой. Если у вас айфон, будет не лишним положить в чемодан маячок AirTag. Он поможет узнать, где ваша сумка, если вдруг кто-то случайно ее заберет на ленте вместо своей», — объяснила Долгих.

Ранее специалисты сервиса «Островок» раскрыли главные требования россиян при выборе отеля. Основным критерием для большинства путешественников стала стоимость объекта.