Россияне рассказали о жизни с 15-ю детьми

KP.RU: В семье Братющенко из Бурятии родился 15-й ребенок

В семье 44-летнего Игоря и 45-летней Надежды Братющенко в июле 2025 году родился 15-й ребенок. Историю многодетной семьи рассказывает KP.RU.

По данным источника, скоро супруги получат государственную награду «Верность родительскому долгу» и премию в размере 100 тысяч рублей.

Сейчас, признаются супруги, им стало тесно жить в доме площадью 100 квадратных метров, однако они все равно ежедневно все вместе собираются за столом. В планах главы семейства пристроить еще пару комнат.

Братющенко отмечают, что у них есть свое хозяйство, на столе всегда свежие молоко, яйца и мясо. С детства в семье приучают к порядку и помощи. Каждый член семьи вносит свою лепту в ведение хозяйства.

Особое место занимает готовка. «Маленьких кастрюль у нас просто нет. Только 10-литровые и 15-литровые. С утра — молочный суп, в обед — куриный или гороховый, вечером — целые противни котлет. Плюс картошка, макароны. Эти блюда любят почти все», — рассказал Игорь Братющенко.

Особенно в семье любят буузы и пельмени, которые лепят все вместе. Иногда глава семейства достает 25-литровый казан и делает в нем плов.

Ранее сообщалось, что минимальный коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять 2,1. Такой показатель на каждую россиянку обозначил президент России Владимир Путин.