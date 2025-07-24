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16:39, 24 июля 2025Из жизни

Рой пчел ворвался в школьный класс и набросился на детей

The Thaiger: В Таиланде 11 детей пострадали в результате нападения пчел в школе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: MiSchu / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде 11 детей пострадали в результате нападения пчел в провинции Удонтхани. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 22 июля в сельской школе района Нонгхан. Как рассказали пострадавшие, около половины двенадцатого утра в класс ворвался рой пчел и набросился на них. Ученики в панике выбежали из класса, однако насекомые успели ужалить девять мальчиков и двух девочек.

Выяснилось, что уборщик и учитель решили передвинуть большой старый динамик на втором этаже, чтобы его не замочило водой, так как крыша здания протекала. Вскоре они обнаружили, что пчелы устроили улей внутри прибора.

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Пострадавших детей доставили в больницу. Они не получили серьезных травм, однако двоих школьников, которых искусали сильнее остальных, оставили под наблюдением врачей.

Директор школы рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, однако власти не выделяют денег на ремонт. Необходимые работы учителям приходится выполнять за свой счет.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. В больнице оказались 24 человека.

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