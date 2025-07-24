Сообщение о согласии России на вступление Украины в НАТО оказалось фейком

Информация о согласии РФ на вступление Украины в НАТО оказалась недостоверной

В сети появилась фотография, якобы, текста предложений России по урегулированию ситуации на Украине, который российская сторона передала украинской делегации на переговорах в Стамбуле. В одном из пунктов утверждается, что Россия больше не препятствует вступлению Украины в НАТО. Эта информация не соответствует действительности.

Текст меморандума действительно был опубликован информационными агентствами, но он отличается от того, который распространяется в сети. В оригинальном документе во втором пункте говорится о нейтралитете Украины и об отказе от вступления в военные союзы и коалиции. В этом же пункте отмечается запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры.

Россия неоднократно заявляла о своей позиции насчет вступления Украины в НАТО. В марте 2025 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины. «Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины», — заявил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин ранее также заявлял, что Москва никогда не соглашалась с тем, что Украина вступит в НАТО и на ее территории возникнут базы альянса. «Мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того», — заявил глава государства в интервью Такеру Карлсону.

Российская сторона с самого начала СВО выдвигала на переговорах требования о нейтральном статусе Украины и отказе от вступления в НАТО. В марте 2022 года помощник президента Владимир Мединский заявил, что Украина по сути согласилась на соответствующее требование России. Он подчеркнул, что Киев передал зафиксированные на бумаге тезисы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

Информация о том, что Россия не против вступления Украины в НАТО, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».